Москва, 9 мая, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) показал участок так называемой «дороги смерти» под Артёмовском c уничтоженной техникой. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Уточняется, что на видео запечатлён участок трассы (вероятно, около населённого пункта Ивановское), где за три дня были уничтожены натовские БМП, бронеавтомобили и БТР.

«Вот то, за чем мы сюда пришли», — сказал украинский военный, показывая на разбитый БРЭМ.

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6 мая военкоры показали видео с горящим после удара российских военных кварталом города Артёмовска. На кадрах виден горящий городской район после удара зажигательными боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы группы «Вагнер» с новой силой пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артёмовске. Отмечается, что ожесточённые стрелковые бои продолжаются вдоль участка улицы Медведева на севере серой зоны Артёмовска.