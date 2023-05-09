Буэнос-Айрес, 9 мая, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Нападающий футбольной сборной Аргентины Лионель Месси не заключал никаких соглашений о переходе в другой клуб из французского ПСЖ. Об этом заявил его отец Хорхе, сообщило издание Soccer.ru.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Ранее источник Agence France Presse назвал «решённым вопросом» переход футболиста в один из клубов Саудовской Аравии. Собеседник агентства подчеркнул, что осталось лишь доработать детали «исключительного контракта».

«Нет абсолютно никаких договорённостей ни с одним клубом на следующий сезон. Мы примем решение в конце сезона», — сказал Хорхе Месси.

Он добавил, что в настоящее время нет никаких устных или письменных договорённостей о будущем футболиста. Ситуация останется таковой до конца текущего сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, Месси считают главным претендентом на «Золотой мяч» — самую престижную личную награду в современном футболе. В декабре 2022 года футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. С лета 2021 года он играет за ПСЖ после завершения контракта с «Барселоной», договор действует до 30 июня 2023 года.