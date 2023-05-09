Анкара, 9 мая, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В Стамбуле в ходе переговоров будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки, а также план эвакуации турецких судов из портов Украины. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По её информации, 10 и 11 мая в Стамбуле пройдут двусторонние и многосторонние встречи с Украиной, Россией и Организацией Объединенных Наций, которые были организованы Турцией.

Отмечается, что в ходе встреч будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки, также будут обсуждаться вопросы составления подробного и безопасного плана эвакуации для возвращения турецких торговых судов и их экипажей, которые застряли в портах Украины в результате конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, по словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, существуют. Калын выразил надежду на продление зерновой сделки и уточнил, что для этого есть все шансы.

ООН, Украина и Турция ожидают согласия России на продление зерновой сделки. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, касающихся разблокировки экспорта её зерна.