В Латвии за возложение цветов к снесённым советским памятникам задержаны шесть человек

Рига, , 15:42 — REGNUM В Латвии за возложение цветов к снесённым советским памятникам, а также демонстрацию запрещённых в стране символов задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело. Об этом 9 мая сообщила латвийская полиция.

Гвоздики и свечи Дарья Драй © ИА REGNUM

«В связи с 9 мая задержано пока шесть человек. Возбуждено девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В полиции отметили, что в Риге была зафиксирована пара случаев, когда символы — буквы V и Z — расклеивали в общественных местах, а в некоторых местах на кладбищах на могилы были возложены цветы с георгиевскими ленточками и российскими флагами, которые запрещено использовать в Латвии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии ряд мероприятий, ранее проводимых 9 мая, запрещён законом. 20 апреля латвийский сейм запретил праздновать День Победы — в целях «предотвращения раскола» в обществе.

Президент республики Эгил Левитс заявил, что 9 мая ассоциируется с Россией, тогда как в Европе якобы все празднуют 8 мая день окончания Второй мировой войны.

В Латвии с конца марта 2022 года запрещена символика, связанная с «российской военной агрессией».

В конце января в Кремле заявили, что страны Прибалтики и Польша весьма агрессивно настроены по отношению к России и готовы делать всё, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, а также указали на рост степени вовлечённости стран коллективного Запада в конфликтные отношения с РФ.