Рига, , 17:25 — REGNUM Однопалатный парламент Латвии (сейм) большинством голосов утвердил закон, запрещающий проведение отдельных публичных мероприятий 9 мая. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил портал Delfi.

Латвия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В наших интересах предотвратить раскалывание общества, прославление военной агрессии, а также ложное освещение исторических событий», — заявила председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Иева Бранте.

В законе также указано, что под запрет не подпадает празднование Дня Европы и проведение публичных мероприятий в знак солидарности с Украиной.

В конце марта министерство культуры Латвии ввело запрет на проведение в Латвийском театре кукол спектаклей на русском языке. По словам члена правления театра Мартиньша Эйхе, приказ вступит в силу в начале следующего сезона.