Брюссель, , 15:30 — REGNUM Германии следует отказаться от поступлений нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России, считают в Еврокомиссии. Об этом 9 мая сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект соответствующего документа.

Нефтепровод «Дружба» © Patrick Pleul/DPA/ТАСС

«Действие временного исключения, предоставленного Германии… для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через участок нефтепровода «Дружба», должно прекратиться», — пишет издание.

Вместе с тем, уточняет агентство, Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжить импортировать нефть, поступающую по «Дружбе».

Как сообщало ИА REGNUM, Польша предложила новый пакет санкций против России, который включает запрет импорта российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба».

Варшава предложила остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», идущего в Германию. Кроме того, Польша предлагает положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), а также ввести ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.