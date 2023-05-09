Минск, 9 мая, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма в мире и фальсификации правды о Второй мировой войне, сообщается 9 мая на сайте белорусского лидера.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Александр Лукашенко

Так, в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину Лукашенко отметил, что «путь советского солдата к Великой Победе был тяжёл и долог, пропитан кровью павших в сражениях, выкован самоотверженным трудом работников тыла, пронизан болью невосполнимых утрат, неимоверных тягот и лишений».

«Наш долг перед предками — решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма, героизации военных преступников и их пособников, фальсификации правды о Второй мировой войне», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность, что Москве и Минску «хватит стойкости, мужества и мудрости преодолеть трудности и победить».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом.

Сегодня белорусский лидер принял участие в военном параде в Москве, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.

Ранее Лукашенко также заявил, что на горизонте «замаячила третья мировая война с ядерными пожарами». Ответственность лежит на США и их союзниках, которые ради своих геополитических целей намерены вести «полномасштабную войну до последнего украинца», отметил президент Белоруссии.