Сотни людей почтили память советских воинов в Трептов-парке в Берлине

Берлин, , 12:24 — REGNUM Дипломаты из России, стран СНГ и ряда государств Азии и Африки, местные оппозиционные политики, а также несколько сотен жителей Берлина 9 мая приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в Трептов-парке.

В церемонии, в частности, приняли участие сотрудники дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, священники Русской православной церкви прочли поминальную молитву.

«Мы благодарим за солидарность тех людей, которые сегодня вместе с нами празднуют этот день со слезами на глазах», — сказал журналистам посол России в Германии Сергей Нечаев.

Как сообщалось ранее, охраной порядка на улицах Берлина 9 мая занимаются около 1300 сотрудников полиции. Помимо церемонии возложения венков, пройдёт и шествие «Бессмертного полка». Мероприятия пройдут и в других городах Германии.

Днём ранее, 8 мая, административный суд Берлина удовлетворил жалобу полиции Германии и повторно запретил использование российской символики на уличных мероприятиях 9 мая. Нечаев назвал этот запрет аморальным. Использование украинской символики, вопреки изначальному решению суда, 9 мая в Берлине разрешено.