Нижний Новгород, , 14:38 — REGNUM Писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате покушения, чувствует себя хорошо. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 9 мая в своём Telegram-канале.

Писатель Захар Прилепин в больнице Кадр из видео

Врачи отмечают, что процесс выздоровления у Прилепина проходит штатно, всё необходимое для лечения есть, отметил губернатор. Прилепин и Никитин поздравили всех с Днём Победы.

«Всё зло будет порушено, нас никакие преграды не пугают, с Победой!» — сказал писатель.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на противотанковой мине в посёлке Пионерское. Писатель находился за рулём, рядом сидел его водитель и охранник Александр Шубин. В результате взрыва Прилепин получил переломы ног, Шубин погиб на месте. Обвиняемый в подрыве машины Александр Пермяков дал признательные показания, по решению суда он отправлен в СИЗО на два месяца. По словам Пермякова, он действовал по заданию спецслужб Украины, завербовавших его в 2018 году. В 2022 году мужчине поручили убить Прилепина. Сам писатель рассказал, что получал угрозы с 2017 года, несколько попыток покушений на него были предотвращены.