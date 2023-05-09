Москва, 9 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётного наименования «гвардейский». Соответствующий документ 9 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолеты ВС России

Отмечается, что почётное наименование полку присвоено за массовый героизм и отвагу, мужество и стойкость, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

«Присвоить 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 55-й отдельный гвардейский вертолётный Севастопольский ордена Кутузова полк», — говорится в указе.

Как передавало ИА REGNUM, почётное название получил 960-й штурмовой авиационный полк за героизм, отвагу, мужество и стойкость. Теперь полк именуется гвардейским. Героизм был проявлен личным составом полка «в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», следует из текста документа.

23 февраля почётное звание «гвардейский» было присвоено 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознамённому полку. Наименование было получено за массовый героизм.