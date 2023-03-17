Путин присвоил особое звание 960-му штурмовому авиаполку за героизм при защите России

Москва, , 22:52 — REGNUM Почётное название получил 960-й штурмовой авиационный полк за героизм, отвагу, мужество и стойкость. Соответствующий указ подписан президентом 17 марта.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь полк именуется гвардейским. Героизм был проявлен личным составом полка «в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», следует из текста документа.

«Постановляю: Присвоить 960 штурмовому авиационному полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 960 гвардейский штурмовой авиационный полк», — написано в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля почётное звание «гвардейский» было присвоено 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознамённому полку. Наименование было получено за массовый героизм.