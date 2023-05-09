Москва, 9 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата

Цветы к Могиле Неизвестного Содата в Александровском саду также возложили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как передавало ИА REGNUM, прибывшие в Москву лидеры стран СНГ проведут с Путиным неформальный завтрак.

Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.