Москва, 9 мая, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Планы Запада и государственный переворот привели Украину к нынешней катастрофе, а украинский народ сделали заложником. Об этом президент России Владимир Путин заявил 9 мая на параде Победы в Москве.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

По его словам, народ Украины стал разменной монетой в реализации жестоких корыстных планов западных хозяев преступного киевского режима. Этот режим сложился после госпереворота.

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что Запад уничтожает традиционные семейные ценности, делающие человека человеком. Это нужно Западу для того, чтобы продолжать диктовать свою волю, права и правила народам, а по сути — навязывать систему грабежа, насилия и подавления.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве на Красной площади начался военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин присутствует на параде рядом с ветеранами и лидерами стран СНГ.