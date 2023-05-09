Депутат Рады Гончаренко рассказал о сильном взрыве в Киеве утром 9 мая
Депутат Верховной рады Гончаренко рассказал о сильном взрыве в Киеве утром 9 мая
Киев, 9 мая, 2023, 06:37 — ИА Регнум. В Киеве утром 9 мая прогремел очень сильный взрыв. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Марина Захарова ИА REGNUM
Киев
«Очень сильный взрыв в Киеве», — сообщил депутат.
Ранее сообщалось о нескольких взрывах в столице Украины, прозвучавших 9 мая. Воздушная тревога была объявлена во всех областях.
Как сообщало ИА REGNUM, группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные пресекли действия ДРГ ВСУ.