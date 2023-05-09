Минобороны: ВС России уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

Москва, , 06:28 — REGNUM Две диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены на купянском направлении, из самоходной артиллерийской установки «Акация» ликвидировано артиллерийское орудие Д-30 в районе Волчанска. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уничтожены ранее вскрытые ДРГ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Также военнослужащие группировки «Запад» предотвратили три попытки смены украинских подразделений в районе Двуречного, Тимковки и Табаевки.

В районе населённых пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка вертолёты Ка-52 и Ми-28 поразили пункты сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад ВСУ.

Под Добрым Полем средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник.

Как сообщало ИА REGNUM, группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные пресекли действия ДРГ ВСУ.