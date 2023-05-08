Берн, , 15:31 — REGNUM В Швейцарии зафиксировали 130 предполагаемых нарушений санкционного режима, действующего в отношении России, заявила глава швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«В настоящее время насчитывается 130 предполагаемых случаев (обхода санкций)», — заявила она в интервью газете Tages-Anzeiger.

По её словам, в 29 случаях они привели к возбуждению дел об административном правонарушении, 14 из них были завершены.

Ещё в 36 случаях оснований для возбуждения дел не нашлось, по остальным расследование ещё продолжается, заключила Будлигер-Артиеда.

Как сообщало ИА REGNUM, страны G7 считают, что Швейцария недостаточно противодействует обходу санкций российским бизнесом. Берн обвинения отвергает и намерен пригласить представителей «Большой семерки» на разъяснительную беседу.

Ранее было опубликовано послание дипломатов к швейцарскому правительству о том, что сотрудники правоохранительных органов страны не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур ввиду норм конфиденциальности.