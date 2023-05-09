Синегубов заявил о шести прилётах в Харькове и области
Харьков, Украина, 9 мая 2023, 00:38 — REGNUM Глава региональной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области зафиксировано минимум шесть прилётов.
В своём Telegram-канале он написал, что есть попадания в Харьковском районе. На месте работают оперативные службы.
Он уточнил, что обстрелы со стороны России велись ракетами С-300.
Мэр города позже уточнил, что взрывы произошли в пригороде Харькова.
Как сообщало ИА REGNUM, для остановки наступления ВСУ российская авиация бросила в бой «Искандеры» — они бьют по противнику. Об этом написали «Военкоры Русской Весны».
Воздушная тревога вечером 8 мая прозвучала в нескольких областях Украины.