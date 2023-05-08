Москва, 8 мая, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Воздушная тревога вечером 8 мая прозвучала в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Сигналы воздушной тревоги звучали в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Тревога была объявлена также в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Запорожской областей.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове — не менее шести ракет.

Также нанесён удар по позициям ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — выбивают живую силу и технику киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России в Запорожской области готовы не только сдержать натиск ВСУ во время их возможной атаки, но и перейти в наступление. Об этом заявил 8 мая в эфире телеканала «Крым 24» врио главы региона Евгений Балицкий.