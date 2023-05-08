Москва, 9 мая, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Для остановки наступления ВСУ российская авиация бросила в бой «Искандеры» — они бьют по противнику. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

Дарья Антонова ИА REGNUM СПУ «Искандер-М»

Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — уничтожение систем ПВО и ПРО врага, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

«Несколько дней для поражения вражеских объектов наносятся удары оперативно-тактическими комплексами «Искандер», — добавили «Военкоры русской Весны».

Отмечается, что также в небе уже девять истребителей: восемь Ту-95МС и один борт Ту-22М3. Четыре борта направляются на пусковые рубежи в район Каспия. Направление остальных — не уточняется. Стратегические ракетоносцы ВКС РФ летят в режиме радиомолчания к рубежам пуска ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью 8 мая с аэродромов России взлетела стратегическая и дальняя авиация.