Харьков, Украина, 9 мая, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Глава региональной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области зафиксировано минимум шесть прилётов.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

В своём Telegram-канале он написал, что есть попадания в Харьковском районе. На месте работают оперативные службы.

Он уточнил, что обстрелы со стороны России велись ракетами С-300.

Мэр города позже уточнил, что взрывы произошли в пригороде Харькова.

Как сообщало ИА REGNUM, для остановки наступления ВСУ российская авиация бросила в бой «Искандеры» — они бьют по противнику. Об этом написали «Военкоры Русской Весны».

Воздушная тревога вечером 8 мая прозвучала в нескольких областях Украины.