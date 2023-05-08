Париж, 8 мая, 2023, 21:07 — ИА Регнум. В акции «Бессмертный полк» в Париже приняли участие порядка 200 человек. На кладбище Пер-Лашез сотрудники правоохранительных органов пресекли действия провокаторов, которые пытались сорвать возложения цветов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

По его информации, акция стартовала в 14:00 по местному времени (15:00 мск). Контроль за порядком осуществляли сотрудники служб безопасности.

Ранее к месту сбора участников акции стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. При этом сотрудники французской полиции быстро удалили их с площади.

На кладбище участники «Бессмертного полка» сделали несколько остановок у разных памятников участникам движения Сопротивления. Во время одной из таких остановок две женщины взяли цветы для возложения к памятнику и начали петь песню «Червона калина», которую считают гимном украинских националистов. Сотрудники служб безопасности вмешались и увели провокаторов, после этого шествие продолжилось.

Как передавало ИА REGNUM, военные эксперты считают, что Украина планирует обширную провокацию для наступления на территорию России в преддверии Дня Победы и может напасть на населённые пункты, находящиеся возле российско-украинской границы. Так, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, полагает, что Украина может атаковать «центр России».

Власти некоторых регионов России приняли решение отменить в 2023 году парад Победы и шествие «Бессмертный полк». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отмене парадов в честь Дня Победы в ряде российских регионов. «Это вполне можно понять, когда мы имеем дело с государством — спонсором терроризма, лучше принять меры предосторожности», — отметил он.