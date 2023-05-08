Вашингтон, 8 мая, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Европейский союз предложил запретить доступ в свои порты судам, пытающимся обойти санкции против российской нефти. Об этом 8 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По информации агентства, Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы.

Отмечается, что европейские чиновники ссылаются на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

Речь идёт об 11-м пакете санкций против России, основой которого должны стать меры по снижению эффективности обхода санкций и использованию путей и транзакций, не поддающихся контролю ЕС.

Ранее Bloomberg сообщил, что страны Запада, подготавливая новый, 11-й пакет санкций против России, задумались о возможности запрета транзита многих видов товаров через территорию России. Как полагают в ЕС, такие ограничения дадут возможность устранить те «лазейки», с помощью которых Россия ухитряется обходить введённые против неё санкции. Кроме того, не исключается и введение санкций против тех судов, которые отключают навигационное оборудование.