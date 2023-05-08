Москва, 8 мая, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Проведение торжественных памятных мероприятий 9 мая остаётся актуальным в том числе потому, что в мире до сих пор имеют место проявления нацизма, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Важно каждый раз настойчиво обращать внимание всего мира, каждый раз об этом вспоминать, отдавать дань уважения нашим ветеранам, ну и, конечно, в этот год это тоже особенно важно, потому что так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее в Кремле сообщили, что официальные приглашения на Парад Победы не направлялись ввиду того, что «дата некруглая» (78 лет). Вместе с тем президент Владимир Путин пригласил в Москву лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, они станут гостями парада.

Никаких изменений в программу Парада Победы не вносилось, отметил ранее Песков. Владимир Путин выступит с речью на церемонии, содержание выступления главы государства заранее анонсироваться не будет, добавил он. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности во время парада, рассказал также Песков.

8 мая президент России направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. «Наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне», — отметил в своём послании Владимир Путин.