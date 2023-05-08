Глава Минобороны Ананд: Канада обучила более 36 тыс. бойцов ВСУ

Оттава, , 19:10 — REGNUM Глава министерства обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Оттава уже обучила более 36 тыс. бойцов ВСУ и продолжит это делать.

Министр обороны Канады Анита Ананд (сс) Joey Coleman

«Канадские вооружённые силы обучили свыше 36 тыс. украинских военных, и мы продолжим это», — сообщила она в ходе пресс-конференции с польским коллегой Мариушем Блащаком.

Глава канадского ведомства добавила, что Оттава передала Киеву военную помощь весом более 8 млн фунтов (3,6 тыс. тонн).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта французский вице-адмирала Эрве Блежана заявил, что за время спецоперации в странах Европы прошли обучение 10 тыс. военных с Украины. Он подчеркнул, что, предположительно, к маю, количество подготовленных Евросоюзом украинских бойцов достигнет 15 тыс. и обучение будет продолжаться.

По словам генерал-лейтенанта Дугласа Симса, министерство обороны США за год спецоперации обучило более 4 тыс. украинских военных. Отмечается, что с начала 2023 года военные США обучили ещё одну тысячу украинцев.