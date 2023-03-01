Пентагон назвал число обученных в США военных Украины
Вашингтон, 1 марта 2023, 08:03 — REGNUM Министерство обороны США за год спецоперации обучило более 4 тыс. украинских военных. Об этом рассказал генерал-лейтенант Дуглас Симс.
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Отмечается, что с начала 2023 года военные США обучили ещё одну тысячу украинцев.
«Общее число обученных Соединенными Штатами украинских военнослужащих составило чуть более 4 тыс. человек», — цитирует CNN Симса.
Также киевские военные проходят обучение в том числе в Британии, Польше, Германии, Дании.
Как сообщало ИА REGNUM, в американской армии нет «свободных» танков Abrams, которые можно было бы передать Украине. О невозможности снабдить Киев тяжёлой техникой этого вида заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.