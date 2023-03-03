Французский вице-адмирал Блежан заявил, что Евросоюз обучил 10 тыс. неопытных украинских военных

Париж, , 03:51 — REGNUM Во Франции рассказали, как проходит обучение украинских военнослужащих на территории страны. По словам командующего тренировочной миссией ЕС, французского вице-адмирала Эрве Блежана, всего за время спецоперации в странах Европы прошли обучение 10 тыс. военных с Украины.

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Он подчеркнул, что, предположительно, к маю, количество подготовленных Евросоюзом украинских бойцов достигнет 15 тыс., и обучение будет продолжаться.

«Например, мы собираем вместе 600 человек, которых к нам отправляют украинцы, большинство из них не имеет никакого военного опыта. И за несколько недель мы формируем из них подразделения, пригодные для отправки на фронт», — пояснил Блежан.

Что касается переобучения пилотов, то этот процесс требует длительного времени, подчеркнул он. По мнению вице-адмирала, на такую подготовку уйдёт порядка одного-двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине февраля украинские военнослужащие приступили к обучению управлению немецкими танками Leopard 2 в рамках тренировочной миссии Евросоюза. Подготовка военных займёт примерно шесть недель.