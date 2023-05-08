Берлин, 8 мая, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Высший административный суд Берлина удовлетворил ранее поданную жалобу и отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у мемориалов 9 мая, сообщили в полиции Германии 8 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Высший административный суд счёл жалобу [полиции] обоснованной. Показ флагов России и СССР, а также георгиевской ленты по-прежнему запрещён», — сказано в сообщении полиции в социальных сетях.

5 мая в полиции Берлина заявили о запрете демонстрации флагов России и Украины у советских мемориалов в дни празднования победы над нацизмом 8 и 9 мая. 6 мая административный суд Берлина отменил этот запрет в отношении флага Украины, а 7 мая — в отношении флага России.

В полиции пообещали обжаловать это решение. Возражений против демонстрации флага Украины у представителей правоохранительных органов не было.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что запрет на демонстрацию российских государственных символов аморален. Советский народ освободил Европу от нацизма, заплатив за это 27 миллионами жизней, отметил дипломат.