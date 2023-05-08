Москва, 8 мая, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Российские войска с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) научились глушить системы наведения РСЗО HIMARS украинской армии, заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Он отметил, что ВСУ стали реже применять полученную от США реактивную артиллерию, которую на Западе анонсировали как «супероружие». ВС РФ, по его словам, постепенно уничтожают этот вид вооружения на Украине, поэтому «прилетов от них не фиксируется».

«Наши нашли средство радиоэлектронной борьбы с HIMARS — научились глушить систему наведения на основе GPS», — отметил военкор.

Отсутствие прилётов он объясняет тремя факторами: армия РФ выбила часть установок и складов, научилась соблюдать «радиогигиену» и подразделения стали рассредоточиваться на местности, а также нашла средство РЭБ — научилась глушить их систему наведения.

По его словам, наведение при помощи GPS является слабым местом HIMARS. Российские войска успешно глушат сигналы, лишая ВСУ возможности вести обстрелы.

Накануне представитель АО «Щегловский вал» (холдинг «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») Олег Ситников рассказал, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» научились сбивать снаряды систем HIMARS.

Ранее обозреватель чешской газеты Lidoky Штепан Гобза назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» одним из самых эффективных средств уничтожения американских артиллерийских комплексов HIMARS, используемых Вооружёнными силами Украины. По его словам, «Ланцету» удалось «завоевать немалое уважение на поле боя».