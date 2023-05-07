«Ростех»: ЗРПК «Панцирь» сбивает ракеты HIMARS со стопроцентной точностью

Москва, , 12:45 — REGNUM Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» научились сбивать снаряды поставленных Западом Киеву систем HIMARS. Об этом 7 мая рассказал представитель АО «Щегловский вал» (холдинг «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») Олег Ситников.

ЗРПК «Панцирь» Иван Шилов © ИА REGNUM

«HIMARS имеет в своём вооружении различные типы ракет, летящих на различной дальности с различными скоростями», — отметил он.

Как подчеркнул Ситников, в ходе специальной военной операции на Украине не раз были моменты, когда «Панцирь» полным боекомплектом из 12 ракет сбивал столько же снарядов американской РСЗО. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

«Панцирь» — ЗРПК малого радиуса действия. Устанавливается на гусеницы, колёса, прицеп либо стационарно. Управляется двумя или тремя операторами. Работает по целям автоматическими пушками и управляемыми ракетами со слежением. Задача «Панциря» — защита объектов от средств воздушного нападения. Обладает многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Об отправке комплексов «Панцирь-СМ» в зону проведения спецоперации ИА REGNUM сообщало ранее.