Донецк, 8 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ретранслятор и купольную камеру, которые были установлены ВСУ на вышке в окрестностях посёлка Нью-Йорк около города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 8 мая сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Армия России уничтожила у Нью-Йорка систему вражеской связи и наблюдения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы 132-й бригады уничтожили противотанковой ракетой ретранслятор и купольную камеру ВСУ, установленные на вышке в окрестностях посёлка Нью-Йорк (бывшее название — Новгородское).

Ранее появилось видео, на котором показано, как «дорога смерти» в Артёмовске пополняется грудами уничтоженной боевой техники ВСУ. На кадрах видно большое количество техники, в том числе танков Т-64БВ, бронетранспортёров, МТ-ЛБ, тягачей БТС-4, бронеавтомобилей и других боевых машин.