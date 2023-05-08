Москва, 8 мая, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил с киргизским коллегой Садыром Жапаровым важность укрепления вооружённых сил Киргизии, а также развития российских военных объектов на территории республики. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам двусторонних переговоров и опубликованном на сайте Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин

«Подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и защиты суверенитета Киргизской Республики… главы государств акцентируют внимание на важности укрепления Вооружённых сил Киргизской Республики и развития находящихся на её территории российских военных объектов», — говорится в заявлении.

Ранее в Кремле сообщили, что будучи союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Москва и Бишкек продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Киргизии 7 мая отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом России.

Официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет), отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем президент России пригласил на парад в Москву главу Туркмении Сердара Бердымухамедова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Киргизии Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.