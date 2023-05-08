Ташкент, 8 мая, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву, чтобы 9 мая принять участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы. Об этом пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов сообщил в своём Telegram-канале.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Он отметил, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению российского президента Владимира Путина. Ожидается, что в торжествах также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Армении.

«В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне», — написал Асадов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Москву прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. 8 мая в начале встречи с Путиным он заявил, что жители Киргизии никогда не забудут подвиги, которые совершили их предки в годы Великой Отечественной войны.