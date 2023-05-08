Техас, США, 8 мая, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Власти американского штата Техас создали специальное пограничное подразделение в составе нацгвардии, которое займется борьбой с нелегальной миграцией на границах США с Мексикой. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По его словам, спецподразделение будет размещено на самых сложных участках для «перехвата, отражения и возвращения» мигрантов, которые незаконно будут пытаться проникнуть в США.

«Мы уже видели ряд примеров, когда национальная гвардия решала подобные задачи, но мы преобразуем такую деятельность в полноценную операцию», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема мигрантов из Мексики остаётся одной из главных на повестке дня в США. Так, в марте власти Штатов усилили охрану границы с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию страны. Отмечалось, что мексиканские мигранты пытаются незаконно пересечь американскую границу после законного прибытия в Канаду.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за его миграционную политику. По его словам, под его руководством в США «была самая охраняемая граница в истории страны», а при нынешнем главе государства страна превратилась в «свалку».