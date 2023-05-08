Месси назвали главным претендентом на «Золотой мяч» в 2023 году
Париж, 8 мая 2023, 16:22 — REGNUM Нападающий сборной Аргентины по футболу и французского ПСЖ Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» в 2023 году. Об этом 8 мая пишет интернет-портал Goal.com.
По мнению издания, Месси является главным претендентом на самую престижную личную награду в современном футболе.
На втором месте идёт нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Замыкает тройку форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Напомним, в декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
Ранее стало известно, что Месси может перейти в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Вместе с ним состав команды пополнят два его бывших одноклубника по «Барселоне» — полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.