Грозный, , 16:07 — REGNUM В Чечне открыли новый военный городок. Об этом 8 мая сообщает ТАСС.

Заседание коллегии Минобороны России Mil.ru

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового современного военного городка для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чеченской Республики», — приводит агентство слова источника в Минобороны России.

Отмечается, что торжественное открытие состоялось в населённом пункте Серноводское, в нём приняли участие заместитель министра обороны Тимур Иванов, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Уточняется, что общая площадь городка составила более 54 га. В нём расположены более 50 объектов: казармы, общежития, парковая зона для военной техники, столовые, спорткомплекс и другие.

В ведомстве уточнили, что военные строители начали работы в июне 2022 года, а 8 мая 2023 года они сдали полностью готовый комплекс.

Как передавал ИА REGNUM, обозреватели Telegraph считают, что российские планирующие бомбы заставили руководство Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Отмечается, что на фоне информации о планируемом контрнаступлении ВСУ западные и украинские аналитики предполагают, что использование данного вида оружия может вынудить Украину в последний момент внести изменения в своё оперативное планирование.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что после применения Воздушно-космическими силами РФ в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 украинские войска резко изменили свою тактику. По его словам, до этого ВСУ размещали на верхних этажах в Артёмовске позиции снайперов, а в подвальных помещениях — штабы и склады. Но после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику, пояснил Леонков.