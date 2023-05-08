Минобороны РФ заявило о продолжении наступления в западной части Артёмовска
Москва, 8 мая, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска, сообщил 8 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артемовска Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.
Конашенков уточнил, что Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали ВСУ на флангах.
Кроме того, добавил представитель Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районах Красного, Богдановки, Ступочек и Часова Яра.
Как сообщало ИА REGNUM, многие месяцы за город Артёмовск, расположенный к северу от Донецка и Горловки, идут ожесточённые бои.
Российские силы вытеснили противника в западную часть города, штурмовики продолжают освобождать квартал за кварталом.
Дорога в город через населённый пункт Красное/Ивановское находится под огневым контролем российских войск, на ней можно увидеть большое количество уничтоженной военной техники ВСУ.