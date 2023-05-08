Москва, 8 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал присутствие президента Киргизии Садыра Жапарова на праздновании Дня Победы в Москве знаковым.

Кадр из видео Владимир Путин и Президент Киргизии Садыр Жапаров

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, уважаемые коллеги, друзья! Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время», — сказал Путин во время переговоров с Жапаровым.

Он напомнил, что 360 тыс. жителей Киргизии ушли на фронт в свое время и более половины — 134 тыс. не вернулись. Путин отметил, что накануне месте с Жапаровым, а также председателем Госдумы Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3804093" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Киргизии 7 мая отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом России.

Официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет), отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем президент России пригласил на парад в Москву главу Туркмении Сердара Бердымухамедова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Киргизии Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Николу Пашиняна.

Власти ряда регионов России ранее приняли решение об отмене парадов по соображениям безопасности. В Кремле отметили, что граждане так или иначе отметят важный для них праздник, а ограничение на проведение массовых мероприятий в регионах «можно понять», учитывая, что «мы имеем дело с государством — спонсором терроризма».