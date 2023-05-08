Глава МИД КНР уверен, что отношения РФ и Китая превосходят противостояние блоков

Пекин, , 14:25 — REGNUM Глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat выразил уверенность, что отношения между Россией и Китаем превосходят устаревшие модели, такие как противостояние блоков.

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«Отношения РФ и КНР превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков», — сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила внести в санкционный список китайские компании 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments за поставки России электроники, микрочипов и полупроводниковой продукции, которая якобы используется в военных целях.

При этом власти Китая отрицают оказание России какой-либо военной поддержки. Обсуждение вопроса о введении санкций назначили на середину мая.

МИД КНР в свою очередь пригрозил последствиями, если ЕС введёт санкции за «помощь России». Представитель МИД Китая призвал Европу «не идти по ошибочному пути», иначе Пекин будет вынужден твёрдо защищать свои права и интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале замминистра финансов США Уолли Адейемо предупредил, что американские власти могут ввести санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией.

11 марта стало известно, что Конгрессу Соединённых Штатов предложили рассмотреть законопроект, предполагающий введение рестрикций против граждан и организаций из Китая, которых заподозрят в военной помощи Москве.

Кроме того, президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Вашингтон и Брюссель пойдут на новые меры, чтобы пресечь обход третьими странами антироссийских санкций.