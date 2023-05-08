Пекин, 8 мая, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Китае не забудут удара НАТО по зданию посольства КНР в Югославии в 1999 году, а странам НАТО во главе с США стоит задуматься над своими военными преступлениями и перестать сеять рознь по всему миру, заявил 8 мая официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

U. S. Air Force/Adrian Pingstone Бомба по посольству была сброшена с бомбардировщика B-2 Spirit

«Народ Китая не забудет, как НАТО во главе с США совершило это дикое преступление», — подчеркнул он, комментируя годовщину события (7 мая).

В настоящее время страны альянса во главе с Вашингтоном продолжают усиливать своё военное присутствие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил Ван Вэньбинь, Тем самым подрывается стабильность и формируются противоборствующие блоки, сказал он.

«Альянс во главе с США должен хорошо подумать над собственным преступлением и перестать сеять расколы и нестабильность в мире», — заявил Ван Вэньбинь.

Удар по зданию посольства Китая в Югославии был нанесён 7 мая 1999 года. Трое дипломатов погибли, ещё 20 получили ранения. Представители НАТО назвали случившееся «ошибкой», заявив, что целились в соседнее здание.

Ранее 8 мая во время встречи с послом США в Китае Николасом Бёрнсом глава МИД КНР Цинь Ган призвал Вашингтон прекратить нарушать принцип «одного Китая» и суверенитет КНР, поддерживая сепаратизм на Тайване.

5 мая на заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Цинь Ган заявил, что странам — участницам ШОС необходимо укреплять сплочённость и взаимное доверие для противостояния вмешательству внешних сил в регионе.

Ранее Bloomberg сообщило, что власти США планируют передать Тайваню партию оружия общей стоимостью 500 млн долларов по ускоренной процедуре, которая ранее была отработана в процессе оказания военной поддержки Украине. Вооружения будут выделены по указанию президента США Джозефа Байдена. Китайские эксперты заявили, что США своими действиями превращают Тайвань в «пороховую бочку».