Global Times: США поставками оружия превращают Тайвань в «пороховую бочку»

Пекин, , 12:37 — REGNUM Соединенные Штаты, которые ранее приняли решение передать Тайваню в ускоренном режиме вооружение на 500 млн долларов, этим действиями превращают остров в «пороховую бочку». Об этом 6 мая заявили опрошенные изданием Global Times эксперты.

Влияние США на Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Аналитики из <…> Китая предупредили в субботу, что план США отправить Тайваню военную помощь на сумму 500 миллионов долларов с использованием президентских полномочий по выводу войск (PDA) [тот же чрезвычайный орган, который использовался для Украины] ещё больше превратит остров в пороховую бочку», — говорится в материале.

Отмечается, что научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил изданию, что администрация президента США Джо Байдена намеренно раскрыла эту последнюю попытку «разыграть тайваньскую карту» в СМИ, пытаясь оказать давление на Китай для содействия визитам американских высокопоставленных должностных лиц, таких как посланник США по климату Джон Керри и госсекретарь США Энтони Блинкен, на фоне того, что Пекин ещё не подтвердил проведение таких контактов.

Он уточнил, что такое решение показывает, что американским властям не хватает уважения и искренности для ослабления напряжённости или улучшения двусторонних связей, и добавил, что Вашингтон становится всё более воинственным, разыгрывая тайваньскую карту для сдерживания Китая, так как считает её самой эффективной.

В свою очередь, военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин заявил изданию, что США понимают, что у них заканчиваются эффективные методы по сдерживанию Китая и создания конфликтов вокруг него и использованием так называемой Индо-Тихоокеанской стратегии. Поэтому американские власти намерены заставить китайцев воевать друг с другом через Тайваньский пролив для достижения своих гегемонистских и антикитайских целей.

При этом эксперт подчеркнул, что военная помощь Вашингтона Тайбэю никогда не будет бесплатной и он использует нынешние власти острова для избавления от нежелательных для него запасов военного имущества, при этом «высасывая се до последнего пенни с острова».

Сун Чжунпин подчеркнул, что чем больше оружия получит Тайвань, тем большие иллюзии будут питать его власти и выше вероятность того, что это спровоцирует материковый Китай.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что оружие на $500 миллионов готовятся передать Тайваню США по ускоренной процедуре, ранее отработанной на оказании военной помощи Украине. Эти вооружения будут выделены по указанию президента США Джо Байдена из американских запасов.