Москва, 8 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Пассажир рейса Дубай — Москва совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика во время полёта, сообщает Telegram-канал Mash.

StelaDi Борт самолета

Согласно опубликованным данным, мальчик возвращался в Москву из Объединённых Арабских Эмиратов вместе с матерью и братом. Женщина посадила сына рядом с незнакомым мужчиной, а сама ушла с другим ребёнком в переднюю часть самолёта.

По словам потерпевшего, во время полёта мужчина приказал ему сидеть тихо, после чего совершил в его отношении действия сексуального характера. По прилёте в аэропорт Шереметьево незнакомец пытался увести мальчика в уборную, однако несовершеннолетнему удалось остаться с матерью.

Школьник рассказал о произошедшем лишь на следующий день. Женщина написала заявление в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника и его местоположение.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 45-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 22-летней девушки. По информации СМИ, мужчина предложил подвезти девушку, она согласилась, несмотря на то, что не знала мужчину. Злоумышленник отвёз жертву в безлюдное место, совершил акт насилия, а после завершения издевательств отвёз свою жертву до дома.