Москва, 8 мая, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки ликвидировали 176 лесных пожаров, сообщили 8 мая в пресс-службе «Авиалесоохраны».

36.mchs.gov.ru Природный пожар

«За прошедшие сутки в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 176 лесных пожаров на площади, пройденной огнём 31 343 га», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время на территории 18 регионов действуют 154 лесных пожара на площади 93 301 га.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате масштабных пожаров в Курганской области достигло шести человек, ещё 14 получили различные травмы.