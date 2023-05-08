Курган, , 10:14 — REGNUM Число погибших в результате масштабных пожаров в Курганской области достигло шести человек, сообщили ТАСС в медицинских кругах.

Пожары в Курганской области © Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

«К настоящему моменту в регионе при пожарах погибли шесть человек, еще 14 получили различные травмы, в основном ожоговые», — передаёт агентство.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось о трёх погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожарным удалось локализовать три из девяти природных пожаров, угрожавших населённым пунктам в Курганской области, один пожар ликвидирован. Самой сложной ситуация остаётся в городе Кургане и деревне Юлдус.