ДНР, 8 мая, 2023, 12:03 — ИА Регнум. «Дорога смерти» в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР пополняется грудами уничтоженной боевой техники ВСУ. Об этом 8 мая сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

На опубликованных кадрах видно большое количество военной техники ВСУ, в том числе танков Т-64БВ, бронетранспортёров, МТ-ЛБ, тягачей БТС-4, бронеавтомобилей и других боевых машин, большая часть которых была поставлена Западом.

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Отмечается, что дорога в Артёмовск через населённый пункт Красное/Ивановское находится под огневым контролем российских войск.

7 мая в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия в Артёмовске и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города. При этом оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесла поражение подразделениям 57-й и 80-й бригад ВСУ.