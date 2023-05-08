Медведев заявил, что РФ сокрушит в Европе чудовищный бандеровский неонацизм

Москва, , 11:47 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что у Запада короткая память, он напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма, Медведев выразил уверенность в том, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры. Об этом он написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

Военная операция на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Политик напомнил гражданам государств, которые в настоящее время ведут борьбу против России, что свыше миллиона советских солдат отдали жизни ради мира и свободы от фашизма в Европе.

«К сожалению, у сегодняшней Европы и ее жалких лидеров очень короткая память. Но мы всегда будем помнить героев Второй мировой войны. Наша страна искоренила фашизм в 1945 году. Нет сомнений, что в Европе наших дней мы сокрушим чудовищный бандеровский неонацизм», — написал он, добавив, что 600 тысяч граждан СССР погибли, освобождая от фашизма Польшу, 380 тысяч отдали жизни, освобождая Чехию и Венгрию, а более 100 тысяч — Германию.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая на сайте президента Украины зарегистрировали петицию, в которой предлагается учредить государственную награду орден националиста Степана Бандеры, которую предлагается вручать военным. Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов» (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выступал за создание её боевого крыла — «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в октябре 1942 года, которые сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками. На счету этих организаций множество зверских военных преступлений, включая Волынскую резню 1943 года — массовое уничтожение польского населения Волыни и тысяч украинцев, отказавшихся от сотрудничества с ними.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании бригад «Гвардии наступления», которые будут вести боевые действия на территории России. Из попавших в Сеть секретных документов Пентагона следует, что 12 таких бригад Киев намерен подготовить к концу апреля.

В МИД России заявили, что открытые заявления и призывы к действиям со стороны властей Украины свидетельствуют о необходимости продолжения специальной военной операции до полного выполнения поставленных задач. Так, например, речь советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о необходимости «покарать» жителей Крыма и Донбасса за их желание связать свою жизнь с Россией является прямой демонстрацией экстремистских настроений официальных лиц Украины.