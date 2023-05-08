Мелитополь, 8 мая, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Российские военные поразили склады ВСУ, расположенные в Одесской области, в результате произошли пожары и детонация боеприпасов. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 8 мая в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов 152-мм пушек «Гиацинт-Б» в зоне СВО

По его словам, российскими ракетами Х-22 поражены военные объекты — украинские склады на окраинах Одессы и на «побережье Одесской области в районе Затоки».

«Пожары и детонация боеприпасов», — написал Рогов и опубликовал снимки с возгораниями.

Власти в Киеве, добавил он, объясняют мощные взрывы пожарами, которые произошли на складах продовольственного предприятия и на черноморском побережье.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 мая в Одесской области была объявлена воздушная тревога, произошла серия взрывов. Некоторые Telegram-каналы опубликовали видео с ослепительной вспышкой от взрыва, который, как утверждается, произошёл в Одессе.