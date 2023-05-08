Вашингтон, 8 мая, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Читатели Yahoo News подвергли критике слова главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который заявил, что Киев убивал и будет убивать русских.

President. gov. ua Кирилл Буданов

Один из пользователей напомнил, что убийства и казни по этническому признаку являются геноцидом и преступлениями против человечности.

Другой читатель припомнил, что войска Наполеона и Гитлера говорили такие же слова, и порекомендовал вспомнить, что с ними стало.

Ещё один читатель обратил внимание на то, что конфликт абсолютно неприемлем, нужно немедленно начать мирные переговоры.

Один из комментаторов отметил, что Россия побеждает в конфликте с коэффициентом устранения восьми украинцев на одного русского.

Читатели также отметил, что народ России является сильным и волевым, при этом большинство граждан России поддерживают своих лидеров, у РФ больше союзников, чем может представить Запад.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев убивал и будет убивать русских по всему миру. Буданов ответил, что он считает «освобождением» то, что в России назвали терроризмом.

Ранее суд в Москве заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Буданова за организацию терактов в России. Ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.