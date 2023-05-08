Москва, 8 мая, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Главу Туркмении Сердара Бердымухамедова пригласил в Москву принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, президент России Владимир Путин. Об этом 8 мая сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан» по итогам телефонного разговора, состоявшегося между лидерами стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что главы двух государств поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне и пожелали благополучия и процветания народам обеих стран. Уточняется, что Бердымухамедов поблагодарил российского лидера за приглашение. Глава Туркмении отметил, что Великая Отечественная война и победа над фашизмом занимают особое место в общей исторической памяти.

Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркмении отдают дань памяти тем, кто воевал, не жалея своей жизни во имя Победы, а также трепетно относятся к ветеранам войны и намерены продолжать в дальнейшем уделять пристальное внимание этой теме.

Принял ли глава Туркмении предложение президента России принять участие в праздновании Дня Победы в Москве, не уточняется.

Президент России Путин и лидер Туркмении Бердымухамедов обсудили также ряд вопросов двустороннего сотрудничества между дружественными государствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом России Путиным. Также Жапаров в качестве гостя посетит парад Победы в Москве 9 мая.