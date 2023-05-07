Анкара, 8 мая, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, существуют. Об этом сообщил 7 мая официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Калын выразил надежду на продление зерновой сделки и уточнил, что для этого есть все шансы. Представитель турецкого лидера отметил, что на продление зерновой сделки шансы есть.

«В этом направлении принимаются необходимые усилия», — отметил представитель турецкого лидера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России подтвердил информацию о четырёхсторонней встрече высокого уровня по зерновой сделке, которая состоится в ближайшем будущем.

Участники этой встречи — представители сторон соглашений Черноморской зерновой инициативы, то есть Россия, Турция, ООН и Украина.

ООН, Турция и Украина ожидают согласия России на продление зерновой сделки, срок которой истекает менее чем через две недели — 18 мая. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, касающихся разблокировки экспорта её зерна.