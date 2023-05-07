В Сенате группа из43 республиканцев отказалась согласовать повышение потолка госдолга США

Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Повышение потолка госдолга США без предварительного сокращения государственных расходов администрацией Белого дома отказалась согласовать группа из 43 американских сенаторов-республиканцев. Соответствующее письмо сенаторы направили 6 мая лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру, сообщает ТАСС.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас более чем достаточно голосов в Сенате, чтобы остановить любой законопроект о повышении долга, который не будет включать значительные реформы в области расходов и бюджета», — заявил в Twitter автор инициативы сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта).

Сенаторы-республиканцы указали, что не намерены голосовать за законопроект, повышающий потолок госдолга США без существенных реформ в области расходов и бюджета. В своем письме они отметили, что экономика США находится «в состоянии свободного падения» из-за неустойчивой бюджетной политики.

Инициативная группа сенаторов-республиканцев призвала президента США Джозефа Байдена взять пример с Палаты представителей и положить на стол переговоров свои предложения.

Потолок госдолга был установлен в США законодательно и введён в действие Конгрессом в 1917 году, он позволяет американскому минфину выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга или наступления определенной даты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американское министерство финансов уже к 1 июня может потерять возможность полностью обслуживать госдолг США, если Конгресс Соединённых Штатов не расширит лимиты заимствований.

При этом 12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад, где указывалось, что размер американского госдолга продолжит расти и в течение 2023 года превысит ВВП страны на 22,2%.

В свою очередь, Белый дом предупредил американцев, что их, возможно, ожидает сокращение восьми с лишним миллионов рабочих мест на фоне дефолта, так как страна быстро приближается к дате, когда правительство не сможет оплачивать свои счета.